«Металлург» в гостях забросил четыре безответные шайбы в ворота «Спартака»

«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла в гостях со счетом 4:0.

По голу и результативной передаче в свой актив записали нападающие Джош Карри и Денис Зернов, две результативные передачи сделал защитник Егор Яковлев.

«Металлург» продлил свою победную серию — команда выиграла 13 из 14 матчей в сезоне (одна победа была добыта в овертайме).

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«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Карри — 3 (бол., Зернов, Чибисов), 14:10 — 0:1. Зернов — 4 (бол., Карри, Яковлев), 16:23 — 0:2. Никонцев — 7, 36:54 — 0:3. Лайпсик — 5 (Яковлев, Майе), 42:23 — 0:4.

Вратари: Красиков (Сковронский, 40:00) — Олкинуора.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (10+9+10) — 33 (12+9+12).

Судьи: Франо, Хрибик.

5 октября. Москва. Мегаспорт.