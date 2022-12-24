Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:44

Тренер минского «Динамо»: «Чтобы забрасывать, надо уметь это делать. Большинство растворилось»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер минского «Динамо» Павел Перепехин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:0).

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт пропустил эту встречу. По медицинским показаниям он не смог присутствовать на скамейке во время игры.

— Матч не сложился для нас. Все-таки рассчитывали набрать два очка. Подвела дисциплина. Не сыграли в меньшинстве так, как надо. Большинство растворилось. Но команда старалась, создали много моментов, на отрезках матча владели преимуществом. Но опять не реализовали свои голевые шансы.

— Одна шайба за три матча. Что случилось с реализацией?

— Чтобы забрасывать, надо уметь это делать. Делаем все для этого. Не хватает хладнокровия, везения. Голы придут. Эти поражения сделают нас сильнее.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/pavel-perepekhin-komanda-staralas-sozdali-mnogo-golevykh-momentov/
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
1
0
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гришин: «СКА имел преимущество, поэтому победил сильнейший на сегодняшний день»

Гришин оценил игру защитников Чудинова и Емелина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 17:00
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости