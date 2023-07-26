Тренер «Магнитки» Разин объяснил подписание вратаря Судницина
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил вратарскую бригаду команды и прокомментировал приглашение Александра Судницина.
— Артем Загидулин созрел, чтобы стать основным вратарем на уровне КХЛ?
— Мы с ним хорошо пообщались. Он готов. И по взгляду, и по настроению видно, что парень уверен в себе. Игры покажут.
— «Металлург» пригласил 35-летнего Александра Судницина. Понимали, что два молодых вратаря за спиной Загидулина не самая надежная конструкция?
— Двум молодым вратарям нужно играть. Если один будет задействован не так часто, то второй вообще останется без игр. Кого-то из них мы отдадим в «Южный Урал», чтобы получал как можно больше игровой практики. Возможно, будем проводить ротацию. Александр Судницин — третий вратарь, но жизнь штука сложная. Кто знает, может быть, он съест всех вратарей и станет основным.
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