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Сегодня, 12:50

Разин — о Голдобине: «После одного из разговоров думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы о селекции команды.

— Насколько вы довольны селекцией «Металлурга» на данный момент? Все ли ваши пожелания получилось осуществить?

— Я доволен, что участвую в этом процессе и мое слово не последнее. То, что не получилось сделать оффершиты и оставить хоккеистов, которых мы хотели, — радует, что мы хотели это сделать вместе. Все происходит коллегиально. Мы думаем одинаково. С Сергеем Юрьевичем Гомоляко мы знакомы давно и видим хоккей, как мне кажется, одинаково. Получилось или нет — другой вопрос. Самое главное — плыть в одной лодке и грести в одну сторону, что сейчас и происходит.

— Пытались ли вы уговорить остаться Николая Голдобина?

— Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт. Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

— Никита Михайлис может стать заменой Голдобина?

— Это совсем разные хоккеисты. Голдобин — игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент. Михайлис — человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая. Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин.

Андрей Разин. «Отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Я что, страшный?» Разин — о приходе в «Магнитку»

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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