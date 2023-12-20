Тренер «Динамо» Кудашов: «Мне неинтересно смотреть хоккей на больших площадках»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о игровых стилях на площадках разных размеров.
— Когда начался переход на «канадские» площадки, заговорили о потере советских традиций комбинационного хоккея. Мол, раньше играли на больших площадках, играли в пас, а сейчас хоккей совсем изменился и упростился. Так можно говорить?
— Наверное, есть и плюсы, и минусы. Да, мы действительно уходим от больших площадок, на которых надо больше кататься и играть в пас. Зато хоккей стал быстрее, возросла зрелищность, больше бросков. Мне, например, сейчас неинтересно смотреть хоккей на больших площадках, как сейчас играют в Европе.
— Медленно?
— Просто по-другому. Да и почему медленно? Люди играют те же. Кажется по картинке, что медленно.
— Раз вы следите за европейскими лигами, то, подозреваю, хоккея смотрите очень много?
— Очень много. Приходится смотреть три свои команды: КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Потом смотрю соперников, другие клубы ВХЛ. А еще НХЛ и другие лиги — все, что интересно.
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