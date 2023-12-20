Кудашов — о вратарях «Динамо»: «Меня эта позиция не беспокоит»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» оценил игру вратарей команды в сезоне-2023/24.

— Вратарская позиция вас беспокоит?

— Не особо. У нас три вратаря, двое уже набрались опыта. Давайте говорить прямо: есть неудачные игры. Они бывают у любой команды, у любых хоккеистов. Вратарей просто чуть лучше видно. Меня эта позиция не беспокоит.

— У Ильи Коновалова в прошлом сезоне неудачных игр было намного меньше.

— Значит, мы исправим эту ситуацию.

— Понимаете, как ее можно исправить?

— Да. Мы работаем над этим.

— Это ваша работа или тренера вратарей?

— Индивидуальная работа — функционал тренера вратарей. Но отвечаю за все я. Если вижу, что мое присутствие нужно, то я вступаю. Но мне не хотелось бы этим заниматься. Я полностью доверяю своим помощникам. Они профессионалы высочайшего уровня. Но все равно бывают моменты, когда только главный тренер может что-то поменять.

В нынешнем сезоне основной голкипер «Динамо» 25-летний Илья Коновалов провел 29 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых одержал 17 побед. В среднем россиянин пропускал по 1.89 шайбы за игру и отражал 92,3 процента бросков.