Кудашов — о вратарях «Динамо»: «Меня эта позиция не беспокоит»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» оценил игру вратарей команды в сезоне-2023/24.
— Вратарская позиция вас беспокоит?
— Не особо. У нас три вратаря, двое уже набрались опыта. Давайте говорить прямо: есть неудачные игры. Они бывают у любой команды, у любых хоккеистов. Вратарей просто чуть лучше видно. Меня эта позиция не беспокоит.
— У Ильи Коновалова в прошлом сезоне неудачных игр было намного меньше.
— Значит, мы исправим эту ситуацию.
— Понимаете, как ее можно исправить?
— Да. Мы работаем над этим.
— Это ваша работа или тренера вратарей?
— Индивидуальная работа — функционал тренера вратарей. Но отвечаю за все я. Если вижу, что мое присутствие нужно, то я вступаю. Но мне не хотелось бы этим заниматься. Я полностью доверяю своим помощникам. Они профессионалы высочайшего уровня. Но все равно бывают моменты, когда только главный тренер может что-то поменять.
В нынешнем сезоне основной голкипер «Динамо» 25-летний Илья Коновалов провел 29 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых одержал 17 побед. В среднем россиянин пропускал по 1.89 шайбы за игру и отражал 92,3 процента бросков.
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