Тренер «Авангарда» Хартли прокомментировал слухи о возможной отставке

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

«Поздравляю Казань с победой, — сказал Хартли. — В первом и во втором периоде мы не могли завладеть инициативной, голевых моментов было минимум, хотя и у Казани было не так много шансов, но все же они были впереди. В третьем игра выровнялась, мы сравняли, но стоило допустить одну ошибку, как мы уступили. Мы сами сегодня не дали себе шанса на победу, не создавали нужное количество моментов, много работали в зоне атаки, но не бросали. Шайба никак не доходила до ворот, не хватало бросков. У нас есть несколько травмированных игроков, но есть и люди в запасе. Мы держим ситуацию на контроле со штабом команды ВХЛ, будем разговаривать о потенциальном привлечении ребят из высшей лиги по необходимости».

«Авангард» уступил «Ак Барсу» во втором гостевом матче подряд.

«Слухи о моей отставке? Каждый хоккейный тренер хочет выиграть, но при этом понимает, как работает бизнес. Моя задача — тренировать, делать так, чтобы твоя команда побеждала. Риски известны, но никогда не бывает такого, чтобы тебе приставляли пистолет к виску и заставляли работать. Это твой выбор. А слухи — всего лишь слухи. Они есть везде: в политике, в медицине, в спорте. Не стоит даже тратить свое время на слухи, иначе ты не сможешь качественно выполнять свою работу. Это огромное удовольствие для меня — работать на результат и привести свою команду к чемпионству. Это главное, о другом я даже не думал», — сказал Хартли.