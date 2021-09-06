Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Игорь Петров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Мы играли с чемпионом КХЛ — это хорошая команда, быстрая, со своим почерком, стилем. Тщательно разобрали соперника перед игрой. Многое удалось, кое-что не получилось. Приятно, что проявили характер, в некоторых моментах показали неплохие умения, хорошо оборонялись в меньшинстве. Третий период получился скомканным, «Авангард» добавил, мы где-то упустили инициативу, заработали ненужное удаление. Тем не менее, это игра, это первое очко команды в сезоне — неплохой результат по такому матчу. После первых двух игр настораживало то, что мало забиваем. Но потихоньку исправляем ситуацию, хорошо, что есть моменты — значит, игра команды поставлена правильно. Нужно внимательнее относиться к концовкам эпизодов», — цитирует тренера сайт КХЛ.