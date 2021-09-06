Хартли: «Радует, что в третьем периоде мы проявили характер, именно об этом просили игроков»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).

«В первую очередь, хотелось бы выразит соболезнования от лица клуба Владимиру Воробьеву и всей его семье в связи с кончиной отца.

Сегодня мы увидели три игры по цене одной — три разных периода. В первом мы забросили быструю шайбу, «Амур» много удалялся, а мы не так хорошо работали в большинстве, как хотелось бы, возможно, где-то запаниковали вместо того, чтобы сыграть слаженно. Во втором уже мы нахватали удалений, «Амур» забросил две хорошие шайбы в большинстве. В третьем мы стали играть на высоких скоростях, прессинговали и смогли сравнять счет. Гол Прохоркина в овертайме получился хорошим и подарил нам победу в матче.

Удаления? С одной стороны, это может быть недостаток концентрации. С другой стороны, где-то не повезло — вытянул клюшку, она попала в конек противника, он упал. Но глупых удалений у нас не было, где-то были неправильные решения, что нетипично для нас. В сезоне такое может случиться. Радует, что в третьем периоде мы проявили характер, именно об этом просили игроков», — цитирует тренера сайт КХЛ.