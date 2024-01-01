Тренер «Адмирала» объяснил, почему команда провела тренировку 1 января

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил причину проведения тренировки 1 января. По словам наставника владивостокцев, занятия были запланированы заранее из-за календаря ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«У нас давно была запланирована 1 января тренировка, так как 3 января мы играем. Я не думаю, что мы единственные, кто 1 января тренировались. Думаю, есть команды, которые 1 января тренируются, а 3-го играют. Просто мы немного от всех далековато находимся, нам еще до Новосибирска долететь надо, не час и не два, мы находимся в другой части России», — цитирует ТАСС Тамбиева.

Тренер отметил, что из-за долгого перелета в Новосибирск команда не успеет провести тренировку 2 января.

Утром 1 января защитник владивостокцев Юрий Паутов в своем телеграм-канале опубликовал фотографию автомобильных покрышек, которые хоккеисты используют для силовых тренировок.

3 января «Адмирал» в гостях сыграет против «Сибири».