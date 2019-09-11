«Трактор» взял реванш у «Адмирала»

«Трактор» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» — 3:1. В составе хозяев отличился Юрий Козловский. У челябинцев забили Лукаш Седлак, Ярослав Косов и Алексей Кручинин.

Накануне «Адмирал» обыграл «Трактор» со счетом 2:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Козловский — 1 (Ломако, А. Стрельцов), 6:46 — 1:0. Седлак — 5 (Виртанен, Гика), 25:46 — 1:1. Косов — 1, 38:59 — 1:2. Кручинин — 2 (п.в.), 59:54 — 1:3.

Вратари: Олкинуора (58:11 — 58:49, 59:04 — 59:54) — Демченко.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 45 (19+8+18).

Судьи: Наумов, Овчинников.

11 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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