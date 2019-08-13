"Трактор" всухую обыграл "Магнитку" и занял первое место на домашнем турнире

"Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области победил магнитогорский "Металлург" (3:0). В составе хозяев турнира отличились нападающие Кристиан Томас, Александр Подкорытов и Алексей Кручинин.

Команда Петериса Скудры с тремя победами заняла первое место на домашнем турнире, "Магнитка" (2 победы - 1 поражение) стала второй.

Кубок губернатора Челябинской области

"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Томас (бол., Виртанен), 39:46 – 1:0. Подкорытов (Карлин, Бэйлен), 42:22 – 2:0. Кручинин (бол., Анд. Попов, Глинкин), 54:27 – 3:0.

Вратари: Демченко – Кошечкин (Галимов, 30:28).

Броски: 33 (10+11+12) – 28 (5+12+11).

Судьи: Гусев, Наумов.

13 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.