"Трактор" всухую обыграл "Магнитку" и занял первое место на домашнем турнире

"Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области победил магнитогорский "Металлург" (3:0). В составе хозяев турнира отличились нападающие Кристиан Томас, Александр Подкорытов и Алексей Кручинин.
Команда Петериса Скудры с тремя победами заняла первое место на домашнем турнире, "Магнитка" (2 победы - 1 поражение) стала второй.
Кубок губернатора Челябинской области
"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Томас (бол., Виртанен), 39:46 – 1:0. Подкорытов (Карлин, Бэйлен), 42:22 – 2:0. Кручинин (бол., Анд. Попов, Глинкин), 54:27 – 3:0.
Вратари: Демченко – Кошечкин (Галимов, 30:28).
Броски: 33 (10+11+12) – 28 (5+12+11).
Судьи: Гусев, Наумов.
13 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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