Дубль Бурдасова помог «Трактору» разгромить «Сочи»
«Трактор» дома победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.
Дублем за хозяев отметился Антон Бурдасов. По одному голу на счету Александра Рыкова, Максима Шабанова, Егора Попова и Виталия Кравцова.
Единственную шайбу сочинцев забросил Артур Тянулин.
«Трактор» (64 очка) прервал серию из двух поражений подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей.
«Сочи» (36) продолжает замыкать таблицу «Запада» после 53 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы: Бурдасов — 14 (бол., Яруллин), 6:11 — 1:0. Тянулин — 12 (Крощинский, Попов), 22:10 — 1:1. Бурдасов — 15 (Сошников, Карпухин), 33:24 — 2:1. Рыков — 4 (Робинсон, Попов), 34:33 — 3:1. Шабанов — 21 (Юртайкин, Ткачев), 34:47 — 4:1. Попов — 4 (Рыков), 38:37 — 5:1. Кравцов — 15 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 47:54 — 6:1.
Вратари: Фукале — Богданов (Бердин, 34:47).
Штраф: 6- 2.
Броски: 29 (7+9+13) — 28 (7+8+13).
Судьи: Гофман, Сергеев.
20 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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