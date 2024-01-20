Тренер «Нефтехимика» Леонтьев провел тренировку после нападения
«Нефтехимик» опубликовал заявление по поводу нападения на главного тренера команды Олега Леонтьева в Нижнекамске.
«СЭ» ранее сообщил, что один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего специалиста, когда проходил мимо, а затем нанес удар по голове.
«20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер ХК «Нефтехимик» встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент. В результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы! В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой», — говорится в заявлении клуба.
Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В текущем сезоне команда занимает восьмое место на «Востоке» с 53 очками в 54 матчах.
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