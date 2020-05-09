«Трактор» пытается выменять права на Оберга у «Витязя»

Форвард «Торонто» Понтус Оберг может продолжить карьеру в «Тракторе». Челябинский клуб давно общается с «Витязем», владеющим правами на шведа в КХЛ, весь вопрос в компенсации подмосковному клубу, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Права на Оберга оказались у «Витязя» в декабре прошлого года, когда СКА с их помощью выменял финского бомбардира Миро Аалтонена. Затеявший смену легионерской команды «Витязь» сам не подписал Оберга, так как он слишком дорог для Подольска. Серьезно разгрузивший платежку «Трактор» старается сыграть именно на этом. У Челябинска точно есть возможность предложить игроку с характеристиками Оберга контракт на уровне контрактов Седлака или Гики (45 миллионов + бонусы).

В этой истории есть еще одна линия, она может оказаться важнее остальных — Оберг самостоятельно воспитывает 4-летнюю дочку Молли. Понтус и его девушка расстались через год после ее рождения, дочка осталась с отцом. В Северной Америке заниматься ребенком Обергу помогала мама, переехавшая из Стокгольма. Если «Трактор» договорится с «Витязем» по правам, а с самим хоккеистом по контракту, нужно будет в первую очередь очень серьезно подойти к этому вопросу.