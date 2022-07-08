«Трактор» объявил о расторжении контракта с защитником Пилутом

«Трактор» объявил о расторжении контракта с защитником Лоуренсом Пилутом.

Шведский хоккеист покидает «Трактор». Права на защитника в КХЛ до окончания сезона-2023/24 остаются у «черно-белых».

Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ (2022). Всего в Лиге защитник сыграл 117 матчей и набрал 49 (7+42) очков.

26-летнему игроку принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).