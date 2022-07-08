Генеральный директор «Трактора» прокомментировал расторжение контракта с Пилутом

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о расторжении контракта с защитником Лоуренсом Пилутом.

Права на защитника в КХЛ до окончания сезона-2023/24 остаются у «черно-белых».

«Права на Лоуренса Пилута в КХЛ остаются у «Трактора». Договорились с ним, что станем смотреть, как будет меняться ситуация, и будем надеяться на лучшее. В этом сезоне на место Пилута есть кандидаты среди иностранных хоккеистов. Рассчитываем усилиться за счет легионеров. Мы рассматриваем все позиции для усиления, а там в зависимости от того, какие возможности даст рынок», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ (2022). Всего в Лиге защитник сыграл 117 матчей и набрал 49 (7+42) очков.