Хоккеист «Витязя» Володин сделал заявление по поводу долгов одноклубникам: «Мне такое клеймо не нужно»

Хоккеист «Витязя» Володин отреагировал на информацию о том, что занял деньги у одноклубников и перестал выходить на связь

Хоккеист Иван Володин прокомментировал информацию о том, что он занял деньги у одноклубников и перестал выходить на связь. Игрок обратился к корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко после публикации данной новости на нашем сайте.

— Любой человек, приближенный к хоккею, понимает, что долг перед партнерами — это одна или две месячных зарплаты и то смотря каких. Даже с моей не самой большой зарплатой хватило бы месяца, чтобы закрыть этот вопрос. Заканчивать с хоккеем из-за этого глупо

Я со всеми на связи. Если я кому-то нужен, пусть звонят, скажу, где я нахожусь и будем разговаривать. Я еще думал вернуться в хоккей, хотя бы постараться после решения всех проблем, а вы ставите на мне клеймо.

Вы знаете сами плюс-минус все контракты и знаете суммы. Чтобы я перед своими же пацанами скрывался, для чего мне это!? За месяц или два все вопросы были бы закрыты. Люди все взрослые и вроде не девочки, чтобы жаловаться так кому-то.

Люди уже готовы перевернуть все так и похоронить человека этими слухами. Я свое имя, хоть и не громкое, зарабатывал не для того, чтобы из-за каких-то денег его испортить. И в планах было все решить и вернуться в хоккей, а после таких слухов и сенсаций это нереально.

То, что было сказано, что по семейным обстоятельствам (источник в «Витязе» объяснил «СЭ» непродление контракта с Володиным таким образом. — Прим. «СЭ»), это и останется так, я не хотел, чтобы кто-то знал подробности.

А если кто думает, что я скрываюсь, жду в Ангарске, тут будем общаться. Если я кому-то нужен, могу сказать адрес, пусть едут, будем разговаривать.

Мне такое клеймо не нужно. За свои действия или за свои ошибки сам буду отвечать, а не слушать и не позориться этими новостями, — сказал Володин.

24-летний форвард сыграл за «Витязь» 11 матчей в сезоне КХЛ-2021/22 и набрал 4 (2+2) очка.