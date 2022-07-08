Хоккеист «Витязя» Володин сделал заявление по поводу долгов одноклубникам: «Мне такое клеймо не нужно»
Хоккеист Иван Володин прокомментировал информацию о том, что он занял деньги у одноклубников и перестал выходить на связь. Игрок обратился к корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко после публикации данной новости на нашем сайте.
— Любой человек, приближенный к хоккею, понимает, что долг перед партнерами — это одна или две месячных зарплаты и то смотря каких. Даже с моей не самой большой зарплатой хватило бы месяца, чтобы закрыть этот вопрос. Заканчивать с хоккеем из-за этого глупо
Я со всеми на связи. Если я кому-то нужен, пусть звонят, скажу, где я нахожусь и будем разговаривать. Я еще думал вернуться в хоккей, хотя бы постараться после решения всех проблем, а вы ставите на мне клеймо.
Вы знаете сами плюс-минус все контракты и знаете суммы. Чтобы я перед своими же пацанами скрывался, для чего мне это!? За месяц или два все вопросы были бы закрыты. Люди все взрослые и вроде не девочки, чтобы жаловаться так кому-то.
Люди уже готовы перевернуть все так и похоронить человека этими слухами. Я свое имя, хоть и не громкое, зарабатывал не для того, чтобы из-за каких-то денег его испортить. И в планах было все решить и вернуться в хоккей, а после таких слухов и сенсаций это нереально.
То, что было сказано, что по семейным обстоятельствам (источник в «Витязе» объяснил «СЭ» непродление контракта с Володиным таким образом. — Прим. «СЭ»), это и останется так, я не хотел, чтобы кто-то знал подробности.
А если кто думает, что я скрываюсь, жду в Ангарске, тут будем общаться. Если я кому-то нужен, могу сказать адрес, пусть едут, будем разговаривать.
Мне такое клеймо не нужно. За свои действия или за свои ошибки сам буду отвечать, а не слушать и не позориться этими новостями, — сказал Володин.
24-летний форвард сыграл за «Витязь» 11 матчей в сезоне КХЛ-2021/22 и набрал 4 (2+2) очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4