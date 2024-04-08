«Трактор» — «Локомотив»: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.