Президент КХЛ Морозов поздравил «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с выходом в финал плей-офф КХЛ.

В полуфинальной серии ярославцы победили «Трактор» в четырех матчах — 4-0.

«Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды.

Вдвойне отрадно, что «Локомотив» смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.

В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.