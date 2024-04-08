«Локомотив» всухую победил «Трактор» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

У гостей две голевые передачи сделал Иван Чехович. Шайбы забросили Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 24 броска из 24.

Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Гернат — 5 (Чехович), 10:38 — 0:1. Каюмов — 4 (Березкин, Елесин), 25:34 — 0:2. Андронов — 1 (Чехович, Симашев), 33:27 — 0:3.

Вратари: Мыльников (56:40) — Исаев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (8+7+10) — 21 (11+9+1).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

8 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 0-4