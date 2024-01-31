«Трактор» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Челябинске 31 января и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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