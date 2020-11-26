Дубль Варнакова принес «Торпедо» победу над «Йокеритом»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Йокерит» со счетом 3:2.

На шайбы Эли Толванена и Марко Анттилы нижегородцы ответили дублем Михаила Варнакова и голом Андрея Белевича.

После этого матча «Торпедо» с 30 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Йокерит» с 29 очками — на восьмой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Толванен — 4 (Грант, Шредер), 12:33 — 0:1. Варнаков — 3 (Клус), 22:54 — 1:1. Белевич — 5 (Жафяров, Чехович), 24:31 — 2:1. Анттила — 3 (Иконен), 48:56 — 2:2. Варнаков — 4 (Шварц, Дер-Аргучинцев), 57:23 — 3:2.

Вратари: Тихомиров — Линдбек (57:34).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (7+12+4) — 39 (14+11+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

26 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.