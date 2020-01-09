«Торпедо» в гостях обыграло «Ак Барс»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Ак Барс» со счетом 4:1. Дубль оформил Антон Шенфельд.

У казанцев прервалась серия из трех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Галузин — 2 (Фисенко, Яруллин), 8:30 — 1:0. Шенфельд — 8 (Рэтти, Ильин), 26:11 — 1:1. Веряев — 4 (Шенфельд), 33:10 — 1:2. Шенфельд — 9, 47:27 — 1:3. Веряев — 5 (Шенфельд, Орлов), 58:37 — 1:4.

Вратари: Билялов — Линдбек.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (13+11+8) — 23 (8+5+10).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

9 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».