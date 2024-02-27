«Торпедо» получило предупреждение от КХЛ за поведение фанатов в матче с «Динамо»

КХЛ предупредило «Торпедо» за поведение болельщиков в матче с «Динамо» в регулярном чемпионате. Игра состоялась 2 февраля и завершилась победой московского клуба в овертайме со счетом 2:1.

Фанаты нижегородцев показывали неприличные жесты в адрес игроков гостей, и забросали лед посторонними предметами.

«Лига приняла решение вынести предупреждение ХК «Торпедо» за нарушение требований пп. «е» п. 4 ст. 6 технического регламента КХЛ и пп. 4.5, пп. 4.8 п. 4 правил поведения в спортсооружении (приложение №6 к техническому регламенту КХЛ)», — цитирует «Чемпионат» заявление пресс-службы лиги.

В Кубке Гагарина «Торпедо» сыграет со СКА, «Динамо» встретится с минским «Динамо».