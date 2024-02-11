Трансляция игры «Торпедо» — «Нефтехимик» в Кинопоиске начнется в 16.45

Нижегородское «Торпедо» на своем льду дворца спорта «Нагорный» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Торпедо» — «Нефтехимик» пройдет на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следите за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Нефтехимик» в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» главного тренера Игоря Ларионова идет на пятой строчке с 73 баллами в турнирной таблице Западной конференции после 61 матча. «Нефтехимик» под руководством Олега Леонтьева набрал 62 очка и располагается на восьмом месте на Востоке после 61 встречи.

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