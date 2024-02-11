Кожевников назвал проблемой перекрестный плей-офф в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что дебютный в КХЛ розыгрыш перекрестного Кубок Гагарина будет проблемой для команд.

«Перекрестный плей-офф для всех будет проблемой, команды вообще не могут предсказать то, с чем столкнутся в этих матчах. Я всегда ратовал за то, чтобы плей-офф был перекрестным. Будет очень интересно» — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

Перекрестный плей-офф стартует со второго раунда, таким образом, команды из разных конференций смогут сойтись не только в финале Кубка Гагарина.