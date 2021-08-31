«Торпедо» не стало заключать контракты с Бабенко и Возовиком

Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение не заключать полноценные контракты с Егором Бабенко и Дмитрием Возовиком. Оба хоккеиста находились в команде из Нижнего Новгорода на просмотре, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Возовик выступал за «Динамо» Красногорск в ВХЛ. Бабенко также выступал в ВХЛ в составе «Рубина».