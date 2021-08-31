«Торпедо» не стало заключать контракты с Бабенко и Возовиком
18:08
Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение не заключать полноценные контракты с Егором Бабенко и Дмитрием Возовиком. Оба хоккеиста находились в команде из Нижнего Новгорода на просмотре, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне Возовик выступал за «Динамо» Красногорск в ВХЛ. Бабенко также выступал в ВХЛ в составе «Рубина».
Дополнительная информация:
https://www.hctorpedo.ru/17048-egor-babenko-i-dmitrij-vozovik-pokidajut-torpedo.html
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