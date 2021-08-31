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«Торпедо» не стало заключать контракты с Бабенко и Возовиком

18:08
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Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение не заключать полноценные контракты с Егором Бабенко и Дмитрием Возовиком. Оба хоккеиста находились в команде из Нижнего Новгорода на просмотре, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Возовик выступал за «Динамо» Красногорск в ВХЛ. Бабенко также выступал в ВХЛ в составе «Рубина».

Дополнительная информация:

https://www.hctorpedo.ru/17048-egor-babenko-i-dmitrij-vozovik-pokidajut-torpedo.html

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Иван Шитик все материалы автора

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