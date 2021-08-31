СКА обменял Стремвалля в минское «Динамо»

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» Минск произвели обмен. В столицу Белоруссии отправляется нападающий Мальте Стремвалль, армейцы получили права на защитника Бреннана Менелла, сообщает сайт клуба.

Спасибо за игру, Мальте!



В результате обмена с минским «Динамо» Мальте Стрёмвалль переходит в белорусский клуб. СКА получает спортивные права на лучшего защитника-ассистента прошлого сезона Бреннана Менелла.



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Напомним, Мальте Стремвалль перешел в СКА из «Сочи» в конце ноября 2020 года. В 31 матче в красно-синей форме на его счету 12 (9+3) баллов.

Менелл ранее подписал контракт с «Торонто» на один сезон. В минувшем сезоне он провел 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (5+33) баллов.