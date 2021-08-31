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СКА обменял Стремвалля в минское «Динамо»

18:58
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Хоккейные клубы СКА и «Динамо» Минск произвели обмен. В столицу Белоруссии отправляется нападающий Мальте Стремвалль, армейцы получили права на защитника Бреннана Менелла, сообщает сайт клуба.

Напомним, Мальте Стремвалль перешел в СКА из «Сочи» в конце ноября 2020 года. В 31 матче в красно-синей форме на его счету 12 (9+3) баллов.

Менелл ранее подписал контракт с «Торонто» на один сезон. В минувшем сезоне он провел 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (5+33) баллов.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-mal-tie-striemvalliu/

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Иван Шитик все материалы автора

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