«Металлург» обыграл «Торпедо»

«Металлург» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2. Магнитогорцы поднялись на пятое место в Восточной конференции, «Торпедо» идет седьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Жафяров — 11 (бол., Чехович, Шварц), 8:27 — 1:0. Плотников — 5 (бол., Прохоркин, Карпов), 14:11 — 1:1. Чибисов — 8 (Плотников), 46:45 — 1:2. Земченок — 1, 56:48 — 1:3. Жафяров — 12 (Остин), 57:58 — 2:3. Чибисов — 9 (п.в.), 59:37 — 2:4.

Вратари: Мельничук (57:38 — 57:58, 58:39 — 59:37) — Олкинуора.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 40 (21+11+8) — 28 (8+8+12).

Судьи: Раводин, Ромасько.

29 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.