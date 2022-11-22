Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:32

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Куньлунем» в домашнем матче

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Торпедо» обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе команды из Нижегородской области отличились Денис Венгрыжановский, Кирилл Воронин, Максим Федотов и Николай Коваленко.

У пекинского клуба автором заброшенной шайбы стал Девин Броссо.

«Торпедо» идет на 3-й строчке в турнирной таблице Запада, имея в активе 44 очка. «Куньлунь» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Венгрыжановский — 2 (Виноградов, Марин), 5:28 — 1:0. Воронин — 5 (бол., Ян, Буренов), 16:45 — 2:0. Броссо — 8 (Сомерби, Вуд), 24:43 — 2:1. Федотов — 5 (Воронин, Кручинин), 36:58 — 3:1. Коваленко — 9 (п.в., Кручинин), 58:56 — 4:1.
Нереализованный буллит: Белевич (Торпедо), 32:55 (Вратарь).
Вратари: Гуска — Смит (56:21 — 56:49, 57:11 — 58:16, 58:25 — 58:56).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 38 (14+14+10) — 21 (5+8+8).
Судьи: Кочетов, Кулаков.
22 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минское «Динамо» проиграло «Витязю» и потерпело пятое поражение подряд

«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений подряд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Витязь 33 15 18 37
7 Спартак 34 15 19 35
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 31 12 19 29
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 19:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3
22.11 19:00
Торпедо – Куньлунь
 4 : 1
22.11 19:10
Динамо Мн – Витязь
 1 : 2 ОТ
22.11 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
22.11 19:30
Сочи – Локомотив
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости