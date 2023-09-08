«Ак Барс» нанес «Куньлуню» первое поражение в сезоне КХЛ
«Ак Барс» на домашнем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
За казанцев голы забили Дмитрий Юдин, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. У китайского клуба единственную шайбу забросил Джек Родевальд.
«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и опустился на второе место в таблице «Запада» (6 очков). «Ак Барс» с 6 баллами находится на первой строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Юдин — 1 (бол., Радулов, Кагарлицкий), 13:59 — 1:0. Родуолд — 1 (Йип, Челиос), 23:50 — 1:1. Свечников — 1 (Семенов, Журавлев), 36:40 — 2:1. Галиев — 1 (бол., Лямкин), 37:57 — 3:1. Жафяров — 1, 45:36 — 4:1. Шипачев — 3 (бол., Радулов, Лямкин), 57:30 — 5:1.
Вратари: Билялов — Джурасик.
Штраф: 16 — 30.
Броски: 44 (12+15+17) — 19 (3+12+4).
Судьи: Васильев, Овчинников.
8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 7002 зрителя
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -