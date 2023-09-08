«Ак Барс» нанес «Куньлуню» первое поражение в сезоне КХЛ

«Ак Барс» на домашнем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

За казанцев голы забили Дмитрий Юдин, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. У китайского клуба единственную шайбу забросил Джек Родевальд.

«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и опустился на второе место в таблице «Запада» (6 очков). «Ак Барс» с 6 баллами находится на первой строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Юдин — 1 (бол., Радулов, Кагарлицкий), 13:59 — 1:0. Родуолд — 1 (Йип, Челиос), 23:50 — 1:1. Свечников — 1 (Семенов, Журавлев), 36:40 — 2:1. Галиев — 1 (бол., Лямкин), 37:57 — 3:1. Жафяров — 1, 45:36 — 4:1. Шипачев — 3 (бол., Радулов, Лямкин), 57:30 — 5:1.

Вратари: Билялов — Джурасик.

Штраф: 16 — 30.

Броски: 44 (12+15+17) — 19 (3+12+4).

Судьи: Васильев, Овчинников.

8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 7002 зрителя