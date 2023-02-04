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Сегодня, 19:23

«Торпедо» победило минское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» победило минское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились нападающие Андрей Белевич, защитник Антон Сизов и форвард Александр Дарьин.

За минчан отличались защитника Никита Зоркин и Адам Душак.

После этого матча «Торпедо» поднялось на 2-е место в таблице Западной конференции (82 очка), «Динамо» осталось на 8-й строчке на Западе (61).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Белевич — 6 (Сато), 18:57 — 1:0. Зоркин — 7, 24:31 — 1:1. Душак — 7 (бол., Зоркин, Козун), 27:41 — 1:2. Сизов — 5 (Виноградов, Дарьин), 36:52 — 2:2. Дарьин — 5 (бол., Кручинин, Гончарук), 40:20 — 3:2.

Вратари: Гуска — Шостак (57:47 — 58:04, 58:16).

Штраф: 7 — 13.

Броски: 31 (9+12+10) — 24 (7+11+6).

Судьи: Акузовский, Морозов.

4 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
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