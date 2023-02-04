«Торпедо» победило минское «Динамо»
«Торпедо» победило минское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей голами отметились нападающие Андрей Белевич, защитник Антон Сизов и форвард Александр Дарьин.
За минчан отличались защитника Никита Зоркин и Адам Душак.
После этого матча «Торпедо» поднялось на 2-е место в таблице Западной конференции (82 очка), «Динамо» осталось на 8-й строчке на Западе (61).
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Белевич — 6 (Сато), 18:57 — 1:0. Зоркин — 7, 24:31 — 1:1. Душак — 7 (бол., Зоркин, Козун), 27:41 — 1:2. Сизов — 5 (Виноградов, Дарьин), 36:52 — 2:2. Дарьин — 5 (бол., Кручинин, Гончарук), 40:20 — 3:2.
Вратари: Гуска — Шостак (57:47 — 58:04, 58:16).
Штраф: 7 — 13.
Броски: 31 (9+12+10) — 24 (7+11+6).
Судьи: Акузовский, Морозов.
4 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|СКА
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|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
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|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
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|59
|20
|39
|45
|11
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|57
|7
|50
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
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|59
|35
|24
|75
|3
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|32
|26
|73
|4
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|33
|26
|72
|5
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|30
|28
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|59
|30
|29
|69
|7
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|58
|29
|29
|66
|8
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|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|5.02
|13:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|- : -