Квартальнов: «Готов работать с любыми командами»
Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что соскучился по активной работе.
— Как вы поживаете?
— Как пенсионер (улыбается).
— Но пенсионный возраст еще не подошел.
— Не подошел, да. Отдыхаю, сплю, хорошо кушаю, много времени провожу на свежем воздухе. Смотрю хоккей, — приводит слова тренера сайт КХЛ.
— По атмосфере скучаете?
— Конечно. Чувствуется, что не хватает адреналина.
— Тренер Квартальнов за какую команду готов взяться?
— Готов работать с любыми командами — с молодыми, которые получают большой шанс, сейчас много хороших молодых. Будет большая команда — значит, будут серьезные задачи. Создавать команды тоже умею, готов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|5.02
|13:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
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