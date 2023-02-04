Голкипер «Витязя» Шикин: «С уменьшением иностранцев появятся шансы для молодых вратарей»
Вратарь подмосковного клуба Дмитрий Шикин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что уровень вратарей в КХЛ повысился.
— При этом летом на опытных вратарей будет серьезный спрос. Иностранцев в КХЛ станет меньше. Российские голкиперы будут в цене.
— Посмотрим, как все будет. Сейчас я об этом не думаю. Пока что ставлю перед собой конкретную задачу — помочь команде выйти в плей-офф и хорошо там сыграть. Не хочу загадывать так далеко.
— Есть ли в КХЛ дефицит качественных вратарей?
— Мне сложно сказать, я же не менеджер клуба.
— Но вы выходите на лед и видите всех вратарей.
— Если посмотреть статистику вратарей КХЛ, то она сильно выросла. Раньше, если ты держал процент отраженных бросков на уровне 92 и больше, то входил в топ-10. И все топ-клубы хотели забрать тебя к себе. Сейчас же 92 процента не гарантируют даже попадания в двадцатку. Сложно с чем-то это связать. Возможно, сказалось отсутствие легионеров. Возможно, поднятие уровня российских голкиперов. Мне бы хотелось, чтобы русские вратари больше ценились в КХЛ. Растет много молодых и талантливых ребят, которым просто нужен шанс.
— С оттоком иностранцев появится шанс для нераскрывшихся вратарей, согласны?
— Конечно. Я всегда был за то, чтобы давать шансы молодым вратарям. И я сам сталкивался с такой ситуацией. Когда ты имеешь контракт в КХЛ, но большую часть сезона проводишь в Высшей лиге без шансов сыграть за первую команду. Это очень тяжело и угнетает в психологическом плане. Не все хорошие вратари могут сразу схватить этот шанс и удержать его. Кому-то нужно дать два, три, четыре, пять шансов, чтобы он заиграл и почувствовал уверенность. А кто-то, как Максим Дорожко, берет шанс с первой игры и не отпускает.
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|Металлург
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|Сал. Юлаев
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|69
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|57
|4.02
|10:00
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Амур – Авангард
|3 : 2
|4.02
|17:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -