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Сегодня, 18:55

Голкипер «Витязя» Шикин: «С уменьшением иностранцев появятся шансы для молодых вратарей»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Шикин.
Фото ХК &quot;Витязь&quot;

Вратарь подмосковного клуба Дмитрий Шикин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что уровень вратарей в КХЛ повысился.

— При этом летом на опытных вратарей будет серьезный спрос. Иностранцев в КХЛ станет меньше. Российские голкиперы будут в цене.

— Посмотрим, как все будет. Сейчас я об этом не думаю. Пока что ставлю перед собой конкретную задачу — помочь команде выйти в плей-офф и хорошо там сыграть. Не хочу загадывать так далеко.

— Есть ли в КХЛ дефицит качественных вратарей?

— Мне сложно сказать, я же не менеджер клуба.

— Но вы выходите на лед и видите всех вратарей.

— Если посмотреть статистику вратарей КХЛ, то она сильно выросла. Раньше, если ты держал процент отраженных бросков на уровне 92 и больше, то входил в топ-10. И все топ-клубы хотели забрать тебя к себе. Сейчас же 92 процента не гарантируют даже попадания в двадцатку. Сложно с чем-то это связать. Возможно, сказалось отсутствие легионеров. Возможно, поднятие уровня российских голкиперов. Мне бы хотелось, чтобы русские вратари больше ценились в КХЛ. Растет много молодых и талантливых ребят, которым просто нужен шанс.

— С оттоком иностранцев появится шанс для нераскрывшихся вратарей, согласны?

— Конечно. Я всегда был за то, чтобы давать шансы молодым вратарям. И я сам сталкивался с такой ситуацией. Когда ты имеешь контракт в КХЛ, но большую часть сезона проводишь в Высшей лиге без шансов сыграть за первую команду. Это очень тяжело и угнетает в психологическом плане. Не все хорошие вратари могут сразу схватить этот шанс и удержать его. Кому-то нужно дать два, три, четыре, пять шансов, чтобы он заиграл и почувствовал уверенность. А кто-то, как Максим Дорожко, берет шанс с первой игры и не отпускает.

Дмитрий Шикин. «Хотел бы, чтобы русские вратари больше ценились в КХЛ». Голкипер «Витязя» — о борьбе за плей-офф
Дмитрий Шикин
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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