Томи Лямся: «Нам не хватило дополнительной атакующей мощи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Уфимский клуб уступил в серии со счетом 0-4.

«Первое, я хотел бы сказать слова благодарности за эту серию «Ак Барсу». Они заслуженно прошли в следующий раунд. Сегодня был равный матч, один из лучших наших матчей в сезоне. Соперник не дал нам ничего сделать, а мы отдавали все, что могли сделать в нападении. Если говорить о серии в целом, были не готовы в первом матче в Казани к уровню борьбы, и это была моя ошибка. Затем были достаточно равные игры. Не смогли проявить свои лучшие качества в большинстве и легко давали забивать «Ак Барсу. Считаю, что нам не хватило дополнительной атакующей мощи. Если бы смогли пройти такого мощного соперника как Казань, то дальше нам было бы проще. Проиграли из-за маленьких деталей. Мы должны вынести уроки из этой серии. Хотелось бы также отметить всех своих игроков — ребята отдавали все свои силы. За последние три года мы играли против очень сильного соперника, к которому нужно стремиться», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Уфимский клуб проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ.