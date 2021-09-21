Томи Лямся: «Были не готовы платить серьезную цену, чтобы одержать победу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопросы журналистов после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2).

— Получился очень сложный матч. Создали достаточно моментов, чтобы отличиться. Но сегодня было очень непросто забить шайбу. Думаю, нам помешали несколько ключевых факторов. Отмечу великолепную игру голкипера соперников. К тому же первые 40 минут были немного ленивыми, мы не хотели активно идти на «пятак» и делать грязную работу, забивать нужные шайбы. Очень недоволен тем, как мы действовали после того сравняли счет. Прошло пару смен, и мы пропустили сильный удар, соперник смог забить. Нам этот компонент как раз нужно улучшать, чтобы таких ошибок больше не было, — цитирует тренера сайт «Салавата».

— Чем удивила «Северсталь» в меньшинстве?

— Соперник агрессивно действовал в меньшинстве. Еще раз отмечу игру голкипера «Северстали». Было много моментов, но, к сожалению, удача от нас сегодня отвернулась.

— Было ощущение, что соперник хорошо вас разобрал?

— Нам не хватило страсти, желания и напора, чтобы забивать. Это стало ключевым моментом, из-за которого мы сегодня уступили.

— Что с атакой «Салавата»?

— Мы были не готовы платить серьезную цену, чтобы одержать победу.