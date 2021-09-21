Нападающий «Динамо» Николай Чебыкин рассказал о забавной ситуации, произошедшей в «Торонто» пять лет назад.

«Получилась неловкая ситуация. Мы приехали, первый день, зашли в раздевалку. На следующий день начинался кэмп. Но нас по приезду сразу повезли на тренировочную базу, чтобы не сидели в гостиницах. Мы с ребятами походили, увидели джакузи. Заходим туда, а там сидит человек. Ну и спрашивает: «Ты задрафтованный»? И я на ломанном английском: «Да, приехал на кэмп». Он отвечает: «О, круто!» И я выдаю: «А ты кто такой?» — «Я здесь играю». И не знаю, что мне в голову ударило, но спросил его: «А где ты играешь? В АХЛ?» Он на меня посмотрел, как на дурачка: «Да нет, я здесь в первой команде, в НХЛ». Мы оба посмеялись, но я словил такую неловкость (смеется)... Даже не спросил имя. Узнаю, если перебрать фото игроков «Торонто» 2016 года», — цитирует Чебыкина «Известия».

24-летний Чебыкин был задрафтован «Торонто» в 2016 году под 182-м номером. В этом сезоне хоккеист провел 6 матчей и забил 6 шайб в КХЛ.