Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чебыкин рассказал о забавной ситуации, произошедшей в «Торонто»

22:06

Нападающий «Динамо» Николай Чебыкин рассказал о забавной ситуации, произошедшей в «Торонто» пять лет назад.

«Получилась неловкая ситуация. Мы приехали, первый день, зашли в раздевалку. На следующий день начинался кэмп. Но нас по приезду сразу повезли на тренировочную базу, чтобы не сидели в гостиницах. Мы с ребятами походили, увидели джакузи. Заходим туда, а там сидит человек. Ну и спрашивает: «Ты задрафтованный»? И я на ломанном английском: «Да, приехал на кэмп». Он отвечает: «О, круто!» И я выдаю: «А ты кто такой?» — «Я здесь играю». И не знаю, что мне в голову ударило, но спросил его: «А где ты играешь? В АХЛ?» Он на меня посмотрел, как на дурачка: «Да нет, я здесь в первой команде, в НХЛ». Мы оба посмеялись, но я словил такую неловкость (смеется)... Даже не спросил имя. Узнаю, если перебрать фото игроков «Торонто» 2016 года», — цитирует Чебыкина «Известия».

24-летний Чебыкин был задрафтован «Торонто» в 2016 году под 182-м номером. В этом сезоне хоккеист провел 6 матчей и забил 6 шайб в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1223986/aleksei-fomin/ia-ne-iz-tekh-kto-otsiditsia-v-storonke-esli-nado-zastuplius-za-rebiat

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Дзамболат Тедеев: «Моя зарплата в сборной — 130 тысяч рублей в месяц. Я своему водителю плачу 100 тысяч»
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд