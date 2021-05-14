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Ткачев попрощался с болельщиками СКА

09:30
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Форвард Владимир Ткачев в Instagram попрощался с болельщиками СКА.

«Спасибо болельщикам СКА за эти 2 сезона, за вашу поддержку, веру и за добрые слова. Вы лучшие!» — написал Ткачев.

25-летний Ткачев набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах последнего регулярного чемпионата КХЛ и 8 (1+7) баллов в 11 играх плей-офф, выступая за СКА. 12 мая он расторг контракт с клубом.

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