Яруллин: «К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной «Ак Барс»

Экс-защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин попрощался с клубом и болельщиками. 13 мая хоккеист подписал контракт с «Трактором».

«Никогда бы не подумал, что мне придется писать эти слова вам, всем моим дорогим людям. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной «Ак Барс». Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень много. Для меня было честью выступать за «Ак Барс», носить герб моей Республики на груди и защищать цвета любимой команды.

Это решение было очень, очень тяжелым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы «Ак Барс», к персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и конечно же, к болельщикам. Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я все это видел и очень ценю. Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра!» - написал Яруллин в Instagram.

Яруллин — воспитанник «Ак Барса». В минувшем сезоне он набрал 16 (2+14) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 6 (1+5) баллов в 13 встречах плей-офф.