Тимур Билялов: «Матчи, когда бросков мало, всегда тяжелые для вратаря»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел «сухой» матч против «Северстали» (2:0).

— Матчи, когда бросков мало, всегда тяжелые для вратаря, — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ. — Нужно держать себя в тонусе, могут быть опасные моменты, и ты должен быть готов к ним. Ребята сегодня шикарно сыграли, много меньшинства было, но все было закрыто. Хорошая игра была с нашей стороны в обороне.

Пятый «сухой» матч для меня? Спасибо команде, помогают мне, а я стараюсь помочь им. Это и дает результат. Победа твоей команды всегда важнее, чем сухой матч или сухая серия. В Магнитогорске был «сухой» матч, но мы его в итоге проиграли. Завершить матч с «сухим» счетом для команды приятно, и тренерам тоже — значит, работаем в правильном направлении.

Поражение от «Нефтехимика» в прошлом матче было неприятным, но наступил новый день и мы начали готовиться к «Северстали». Тренера высказались об игре, ребята поговорили друг с другом — вопрос решился в течение дня. Вышли сегодня с другим настроем, забыли тот матч.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков