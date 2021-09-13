Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ
14:38
Председатель совета директоров СКА Геннадия Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Количественный состав Совета директоров КХЛ остался неизменным и состоит из 21 человека.
Совет директоров КХЛ покинули председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков и советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов. Место Баскова занял Сергей Сушко, а вместо Жамнова пришел Олег Усачев.
Тимченко занимает свой пост в КХЛ с 2012 года. С 2011-го он является президентом СКА.
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