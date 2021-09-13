КХЛ выплатит клубам полмиллиарда рублей за прошлый сезон

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получат полмиллиарда рублей по итогам сезона-2020/21. Такое решение было принято на заседании совета директоров лиги, которое прошло 13 сентября.

«Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15. В сезоне-2020/21 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 стран вещания, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 13 международных телеканалах, 850 трансляций на 17 региональных телеканалах, 96 трансляций на федеральном телеканале.

Всего между клубами распределено 505 299 274 руб. с НДС, что является рекордом за всю историю выплат", — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

В пресс-службе отметили, что наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40 процентов): 30 процентов общей суммы распределены между всеми 23 участниками чемпионата-2020/21, 40 процентов распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи телевизионные права продаются дороже.

В прошлом сезоне сумма выплат клубам составила 466,5 миллиона рублей.