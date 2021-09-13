Стали известны лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов второй недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Иван Федотов из московского ЦСКА, одержавший три победы в трех матчах.

Лучшим защитником признали Вячеслава Войнова из московского «Динамо». Он набрал 5 (0+5) очков в двух матчах.

Лучшим нападающим признан Калле Коссила из «Йокерита», одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 6 (3+3) очков.

Лучший новичок — 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, Он набрал 3 очка (2+1) в трех матчах.