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Стали известны лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ

15:29
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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов второй недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Иван Федотов из московского ЦСКА, одержавший три победы в трех матчах.

Лучшим защитником признали Вячеслава Войнова из московского «Динамо». Он набрал 5 (0+5) очков в двух матчах.

Лучшим нападающим признан Калле Коссила из «Йокерита», одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 6 (3+3) очков.

Лучший новичок — 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, Он набрал 3 очка (2+1) в трех матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/13/489141.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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