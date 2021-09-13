Стали известны лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ
15:29
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов второй недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарем признан Иван Федотов из московского ЦСКА, одержавший три победы в трех матчах.
Лучшим защитником признали Вячеслава Войнова из московского «Динамо». Он набрал 5 (0+5) очков в двух матчах.
Лучшим нападающим признан Калле Коссила из «Йокерита», одержавший с командой три победы в трех матчах. Он набрал 6 (3+3) очков.
Лучший новичок — 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, Он набрал 3 очка (2+1) в трех матчах.
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