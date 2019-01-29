Терещенко не собирается завершать карьеру

Капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 ОТ) отметил, что получает удовольствие от хоккея. 38-летний игрок сообщил, что не собирается завершать карьеру.

- В Минске я получаю удовольствие от хоккея, стараюсь, чтобы команда выиграла, - приводит ТАСС слова Терещенко. - Заканчивать карьеру не собираюсь. Вся минская команда сейчас мотивирована играть, и играть на победу. Уже на протяжении нескольких последних матчей можно увидеть именно команду, с первой до последней минуты матча все бьются до конца, это очень радует.

Сегодня мы уступили в овертайме, но у нас была настоящая команда, которая хотела и могла выиграть. Помешала одна ошибка, которая привела к первому голу, а так мы играли достаточно самоотверженно и дисциплинировано. ЦСКА - обученная и мастеровитая команда, но мы действовали достаточно строго, хорошо и уверенно.