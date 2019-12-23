Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча пройдет в швейцарском Давосе 23 декабря.

— Матчи с «Ак Барсом» — одно из самых ярких событий в КХЛ, — цитирует Хартикайнена «Известия». — Такое не может надоесть. Лично я играл бы в «зеленом дерби» как можно чаще, поэтому рад, что мы снова встретимся с Казанью. И этот матч — лучшее, что могла предложить лига швейцарской публике.