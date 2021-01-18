Татьяна Тарасова: «Вся Белоруссия ждала чемпионат мира. Как тогда спорт будет вне политики?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения чемпионата мира 2021 года.

— Я отношусь к этому плохо, — сказала Тарасова «СЭ». — И как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается. Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала.

Нашей сборной нигде не надо ничего бойкотировать. Нам нужно играть. Российская команда не так хорошо играет, чтобы что-то бойкотировать, надо тренироваться.

Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.

(Сергей Федоров)