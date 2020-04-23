Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением об отъезде многих российских хоккеистов в НХЛ.

— Сейчас все едут в НХЛ уже не за финансами, как в 90-е годы, когда все искали, где заработать хоккеем на жизнь, — сказал в эфире канала «Россия 24» Морозов. — Теперь ребята едут туда за мечтой. Мы следим за ситуацией. За последние годы к нам возвращается столько же ребят, сколько и уезжает. Они уезжают, пробуют себя, но возвращались те же Григоренко, Нестеров, Трямкин. Такой миграции, чтобы все побежали, нет. Конечно, хочется, чтобы такие игроки, как Капризов, играли у нас как можно дольше, но надо понимать, что у каждого спортсмена есть мечта, к которой он стремится. Мы не можем не дать хоккеисту не реализовать себя.