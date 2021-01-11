Светлов: «У «Амура» и «Куньлуня» еще есть шансы на плей-офф, поэтому будет борьба до конца»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4).

«Очень хорошая, интересная игра. Перед началом я сказал ребятам, что соперник непростой. У нас и у «Куньлуня» еще есть шансы на плей-офф, поэтому будет борьба до конца. Концовка получилась валидольной, но хорошо, что победили. Расслабленности не было, «Куньлунь» активно и агрессивно играет в атаке. Североамериканские игроки умеют действовать в давление. В конце соперник рисковал всем и вся, заставил нас ошибиться. Мы учимся, к сожалению, на своих ошибках. Очень рад, что Матвей Заседа забил сегодня две шайбы, его сочетание получилось хорошим», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.

«Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 36 очками, «Куньлунь» идет на 11-й строчке с 27 очками.