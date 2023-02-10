Сушинский ответил Крылову на критику в свой адрес: «Может, он что-то перепутал? До меня в клубе была разруха»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова. Ранее Крылов заявил, что после Сушинского в клубе была разруха.

«Крылов сказал, что после меня в «Авангарде» была разруха? Может, он что-то перепутал? До меня в клубе была разруха», — сказал Сушинский «СЭ».

Сушинский покинул клуб в 2020 году.